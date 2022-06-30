Мессенджер WhatsApp для компьютера перестал быть доступен для загрузки с 28 июня 2022 года в РФ

Россияне получили новые ограничения на скачивания программного обеспечения для компьютера, теперь невозможно скачать десктопную версию мессенджера WhatsApp.
Сообщается, что доступ закрыт при скачивании с официального сайта мессенджера.
Представительство WhatsApp пока ничего не комментирует, но уже отмечено, что при использовании VPN все скачивается.
Недавно Microsoft тоже заблокировал возможность скачивания Windows 10 и Windows 11 с официального сайта.
WhatsApp по-прежнему доступен в магазинах Microsoft Store на Windows и в App Store на Mac.