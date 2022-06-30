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Мессенджер WhatsApp для компьютера перестал быть доступен для загрузки с 28 июня 2022 года в РФ

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Россияне получили новые ограничения на скачивания программного обеспечения для компьютера, теперь невозможно скачать десктопную версию мессенджера WhatsApp.

Сообщается, что доступ закрыт при скачивании с официального сайта мессенджера.

Представительство WhatsApp пока ничего не комментирует, но уже отмечено, что при использовании VPN все скачивается.

Недавно Microsoft тоже заблокировал возможность скачивания Windows 10 и Windows 11 с официального сайта.

WhatsApp по-прежнему доступен в магазинах Microsoft Store на Windows и в App Store на Mac.

Источник

WhatsApp
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