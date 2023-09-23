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Мессенджер Telegram запустил Stories для каналов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Большое обновление Telegram включает в себя поддержку «Историй» для каналов. Но использовать эту функцию смогут не все каналы.

Чтобы получить право публиковать «Истории», канал должен набрать определенное количество «бустов» — голосов от подписчиков с платной подпиской Telegram Premium. Каждая такая подписка дает 1 голос в день, который можно отдать выбранному каналу. Чем больше голосов набирает канал, тем выше его уровень, и тем больше историй в день он может публиковать для всех.

Голосовать и видеть сколько голосов не хватает до следующего уровня, можно по ссылке вида t.me/durov?boost.

Также в обновлении появились стикеры-реакции для историй, возможность добавлять аудио, новый интерфейс для самоуничтожающихся файлов, функция однократного просмотра и другие улучшения.

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