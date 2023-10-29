Мессенджер Telegram выпустил большое обновление версии 10.2

Telegram выпустил обновление мессенджера Telegram 10.2, которое включает несколько новых функций и возможностей. Одной из них является функция «Ответы 2», которая позволяет цитировать конкретную часть сообщения собеседника в ответе. Цитируемая часть будет выделена при переходе из ответа, и при нажатии на текст сообщение откроется в том чате, где оно было опубликовано. Теперь также можно отправлять ответы в другие чаты.

В обновлении Telegram 10.2 добавлены также гибкие настройки ссылок. Пользователи могут изменять внешний вид ссылок, включая расположение предпросмотра ссылки над или под текстом сообщения, размер фотографии в предпросмотре и выбор ссылки для предпросмотра, если их несколько.

Для удобства использования новых функций было добавлено контекстное меню, доступное при ответе на сообщения, их пересылке, добавлении новых ссылок или выполнении всех действий одновременно.

Пользователи с Premium-аккаунтом имеют возможность выбрать персональный цвет или комбинацию цветов, которыми будут выделены их имена в группах, а также отправленные ими ссылки и цитаты сообщений в ответах. Кроме того, они могут выбрать одноцветный эмодзи, который будет использоваться как фон для ответов на сообщения Premium-пользователей.

Эти настройки также доступны для каналов, достигших 5 уровня или выше, при условии, что они получат достаточное количество голосов от своих подписчиков.

Обновление также добавляет функцию перемотки историй вперед или назад, а также вспышку для селфи-камеры в историях, с возможностью настройки яркости и цвета.