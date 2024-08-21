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Мессенджер «Мail.ru Агент» полностью завершил свою работу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 185 Опубликовано

В июле 2024 года на сайте было объявлено о грядущем закрытии, и пользователям рекомендовали сохранить важные данные и переписку.

Мессенджер «Мail.ru Агент» полностью завершил свою работу

«Mail.ru Агент» появился в 2003 году и изначально служил для получения новостей и доступа к почте. Позже он стал полноценным мессенджером с функциями обмена сообщениями, звонков и видеозвонков.

Мессенджер «Mail.ru Агент» завершил свою работу после 21 года, как сообщила компания VK. В последние годы его популярность снизилась, и число пользователей продолжало уменьшаться.

Компания предложила пользователям перейти на другие сервисы: для личного общения — «VK Мессенджер», а для работы — VK WorkSpace.

 

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