Мессенджер «Мail.ru Агент» полностью завершил свою работу

В июле 2024 года на сайте было объявлено о грядущем закрытии, и пользователям рекомендовали сохранить важные данные и переписку.

«Mail.ru Агент» появился в 2003 году и изначально служил для получения новостей и доступа к почте. Позже он стал полноценным мессенджером с функциями обмена сообщениями, звонков и видеозвонков.

Мессенджер «Mail.ru Агент» завершил свою работу после 21 года, как сообщила компания VK. В последние годы его популярность снизилась, и число пользователей продолжало уменьшаться.

Компания предложила пользователям перейти на другие сервисы: для личного общения — «VK Мессенджер», а для работы — VK WorkSpace.