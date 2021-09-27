Мероприятие Google по запуску нового продукта назначено на 5 октября

Поскольку большинство флагманских смартфонов, запуск которых запланирован на этот год, уже доступны на рынке, серия Google Pixel 6, вероятно, является единственной флагманской линейкой премиум-класса, которая еще не поступила в продажу.

Теперь Google, по-видимому, планирует запустить мероприятие 5 октября, на котором компания анонсирует новые продукты для Nest, Maps и Flight. В отчете также упоминается, что это событие не имеет ничего общего со смартфонами серии Google Pixel.

Разработкой занимается Мишаал Рахман, который поделился скриншотами теперь удаленной статьи CNET, в которой подробно описывается предстоящее 5 октября мероприятие Google. Выяснилось, что компания анонсирует новые умные колонки и устройства безопасности, а также некоторые изменения и новые функции, которые появятся в Google Maps и Google Flights.

Как уже отмечалось, флагманские смартфоны серии Google Pixel 6 не входят в повестку дня этого мероприятия, так как ожидается, что компания выпустит смартфоны премиум-класса 19 октября. Ожидается, что телефоны появятся в продаже около 28 октября . Также сообщается, что помимо серии Pixel 6 компания также может анонсировать свой первый складной смартфон на том же мероприятии.

Google уже раскрыл некоторые ключевые подробности о будущих телефонах. Пикселей 6 поставляется с 6,4-дюймовым Full HD + дисплей , предлагающий частоту обновления 90Гц в то время как Pro модель имеет 6,7-дюймовый QHD + дисплей , предлагающий частоту обновления 120 Гц .

Изюминкой серии Pixel 6 остается процессор, поскольку телефоны будут работать на собственном чипсете Google — Tensor . Помимо возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения на устройстве, чип, как утверждается, имеет значительные улучшения в переводе, субтитрах и диктовке. Чипсетом, скорее всего, будет неизданная SoC Samsung Exynos 9855.

Стандартная модель оснащена двойной камерой на задней панели, в то время как Pixel 6 Pro имеет тройную камеру, которая включает в себя широкоугольный объектив, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 4-кратным увеличением. Ожидается, что производительность фотографии превысит чарты, поскольку набор микросхем ориентирован на вывод фотографий и использует искусственный интеллект вместе с машинным обучением.