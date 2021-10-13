Мероприятие Apple, посвященное новым компьютерам Mac, состоится 18 октября

Сегодня Apple объявила о проведении специального мероприятия в понедельник, 18 октября, в 10:00 по тихоокеанскому времени. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния, и это снова будет мероприятие только в цифровом формате.

Когда в осенние месяцы поступает много продуктов, Apple часто проводит второе мероприятие в октябре или ноябре, как в 2021 году. Ходят слухи, что модернизированные 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro уже несколько месяцев дразнят обновленные модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, и это выглядит вроде Apple наконец-то готова их выпустить.

По слухам, 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут иметь обновленный дизайн с более тонкими лицевыми панелями и более крупными дисплеями, и мы уже видели намеки на разрешение 3024 x 1964 и 3456 x 2234 соответственно, что позволит увеличить резкость изображения Retina в 2 раза. более четкие изображения и текст. В новом MacBook Pro будет использоваться чип M1X, который является более быстрой и мощной версией M1 , плюс он может поддерживать до 32 ГБ оперативной памяти.

Новый MacBook Pro ознаменует возвращение возможности подключения MagSafe , функции зарядки, которая заменит USB-C. Apple также возвращает порт HDMI и слот для SD-карты, и не будет сенсорной панели, а Apple вместо этого повторно использует стандартный функциональный ряд клавиш. Модели MacBook Pro 2021 года будут возвращением к дизайну MacBook Pro до 2016 года, при этом Apple отменит многие изменения, которые были внесены с обновлением 2016 года.

Мы думали, что AirPods 3 могут появиться на сентябрьском мероприятии Apple, потому что имеет смысл представить «AirPods» вместе с iPhone, но этого не произошло, поэтому мы могли вместо этого увидеть их на октябрьском мероприятии. Новые «AirPods» будут иметь более короткие стержни в стиле «AirPods» Pro и чехол в стиле «AirPods», но останутся более доступным вариантом без активного шумоподавления.

Скорее всего, мы узнаем, когда выйдет macOS Monterey , и у Apple также могут быть некоторые сюрпризы, такие как версия Mac mini M1X в магазине, но, кроме моделей MacBook Pro и «AirPods» 3, мы не слышали ни о чем слухах. еще выйдет в этом году.

Apple планирует транслировать осеннее событие в прямом эфире на своем веб-сайте , на YouTube и на Apple TV через приложение «Apple TV». Для тех, кто не может смотреть, MacRumors будет обеспечивать полное освещение событий как на MacRumors.com, так и в учетной записи MacRumorsLive в Twitter.