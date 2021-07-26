Meizu запускает новый корпоративный сервис

Meizu, китайский производитель смартфонов, очевидно, стремится расширить горизонты своего бизнеса, войдя в корпоративный сектор. Компания объявила, что откроет новый бизнес по предоставлению корпоративных услуг, чтобы предлагать своим клиентам смартфоны и многое другое.

В начале этого месяца бренд поделился новинкой на своем официальном сайте. Эта услуга предложит игрокам отрасли широкие возможности настройки с широким набором приложений и профессиональных решений. Согласно официальным данным, корпоративные услуги от Meizu будут предлагать профессиональную и индивидуальную настройку в соответствии с потребностями своих клиентов. Это включает в себя услугу гравировки логотипа тела, эксклюзивную загрузочную анимацию, настраиваемый пользовательский интерфейс темы и даже предварительно установленные корпоративные эксклюзивные программные услуги.

Другими словами, смартфоны компании могут поставляться с особыми настройками для удовлетворения потребностей своих клиентов. Другие услуги включают в себя блокировку устройства, позиционирование устройства, стирание данных, предотвращение корневого доступа и перепрошивки, а также другие функции. Новые специализированные смартфоны от Meizu также будут поставляться с несколькими системами защиты приложений и их данных для предотвращения утечек и обеспечения шифрования данных.

Его специализированные смартфоны также будут поставляться с операциями управления приложениями, такими как удаленная автоматическая установка или удаление, в соответствии с требованиями компании. Помимо мобильных телефонов, компания также планирует включить некоторые продукты AIoT, такие как умные часы, с поддержкой услуг настройки.

Источник — Astera.