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Meizu выведет на международный рынок смартфоны Note 21, Note 21 Pro и Meizu 21

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Meizu анонсировала выход на международный рынок своих новых моделей — Note 21, Note 21 Pro и Meizu 21.
Эти модели уже представлены на китайском рынке, теперь компания решила их анонсировать для выхода за пределы КНР.

Напомним, Note 21 и Note 21 Pro получили IPS матрицы, с частотой обновления 90 Гц и 120 Гц соответственно. Также устройства отличаются основной камерой, Note 21 оснащён 50 Мп сенсором, а в Note 21 Pro производитель установил Note 21 Pro.

Meizu 21 представлен с 6,55-дюймовым OLED-дисплеем и чипом Snapdragon 8 Gen 3. В этой модели основная камера уже оснащена 200 Мп датчиком изображения, а фронтальная камера на 32 Мп, способна делать качественные селфи даже при недостаточной освещённости.

Цены и даты выхода Meizu 21, а также Note 21 и Note 21 Pro в компании пока не озвучивают.

Meizu выведет на международный рынок смартфоны Note 21, Note 21 Pro и Meizu 21 Meizu выведет на международный рынок смартфоны Note 21, Note 21 Pro и Meizu 21 Meizu выведет на международный рынок смартфоны Note 21, Note 21 Pro и Meizu 21

 

Источник: gizmochina

Meizu
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