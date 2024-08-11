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Meizu выпустит смартфон Meizu M20 после пятилетнего перерыва

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Компания Meizu готовит к выходу новый смартфон серии M после пятилетнего перерыва. Бренд подтвердил, что серия снова будет активна, и модель M20 уже обнаружена в базе IMEI с номером M421Q.

Meizu выпустит смартфон Meizu M20 после пятилетнего перерыва

Хотя технические характеристики нового устройства пока не раскрыты, ожидается, что Meizu M20 станет доступным смартфоном, способным усилить конкуренцию на рынке недорогих моделей.

Последний смартфон из серии M, Meizu M10, был представлен в 2019 году. Он имел IPS ЖК-дисплей с разрешением HD+ (720 × 1600 пикселей), частотой обновления 60 Гц и плотностью 270 PPI.

Meizu M10 работал на базе MediaTek Helio P25, имел 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища, а также аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивало хорошую автономность.

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