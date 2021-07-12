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Meizu возрождает линейку Blue Charm

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Было время, когда Meizu была одной из ведущих компаний по производству смартфонов в Китае. Бренд со знаменитым синим логотипом также был одним из главных конкурентов Xiaomi благодаря доступной линейке смартфонов, продаваемых под линией Blue Charm.

После изменения бизнес-модели, которое привело к значительному сокращению бизнеса, Meizu сосредоточилась на флагманских телефонах. Прошло несколько лет с тех пор, как он анонсировал новый продукт в линейке Blue Charm, но это может скоро измениться, когда Meizu возродит подразделение, и на этот раз, похоже, оно будет больше.

Китайский производитель зарегистрировал несколько новых учетных записей Weibo под именем Blue Charm, и они намекают на новые продукты, которые будут анонсированы возрожденным подразделением. Эти учетные записи включают Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch, Blue Charm TV и Blue Charm Router.

Meizu возрождает линейку Blue Charm

Основываясь на названиях вышеупомянутых аккаунтов, можно легко сделать вывод, что Meizu планирует выпустить планшеты, часы, телевизоры и маршрутизаторы под линейкой Blue Charm. Мы особенно рады узнать, что Meizu выйдет на рынок планшетов.

Линия Blue Charm известна тем, что предлагает доступные продукты, как и подразделение Redmi Xiaomi , поэтому мы должны видеть, что предстоящие продукты Meizu появятся в качестве альтернативы продуктам под брендом Redmi.

Источник — Astera.

Blue Charm Meizu
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