Meizu объявила дату презентации Meizu 21 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ

Китайская компания Meizu официально объявила о презентации флагманского смартфона Meizu 21 Pro, который, как сообщалось ранее, возможно станет последним традиционным смартфоном бренда, ведь руководство делает ставку на ИИ.

Согласно официальной информации, Meizu 21 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ будет представлен в Китае 29 февраля.

Уже известно, что Meizu 21 Pro будет оснащен 6,79-дюймовым экраном с встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Экран, вероятно, будет иметь разрешение 2K и поддержку обновления с частотой 120 Гц.

В устройстве будет использован чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Подробности о хранилище пока неизвестны, но версия Meizu 21 предлагает до 512 ГБ хранилища.

Камера Meizu 21 Pro будет оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и возможно будет иметь камеру-перископ. Устройство также будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.