Meizu начала прием предзаказов на новые смартфоны Meizu 20 и Meizu 20 Pro в Китае

В Китае огромное количество поклонников компании Meizu, и несмотря на то, что производитель утратил свои позиции, за компанией следят и ее смартфонами интересуются.

Скоро выйдет новая флагманская серия Meizu 20 и Meizu 20 Pro, про эти смартфоны пока нет подробной информации, но производитель уже начал на них принимать заказы.

Прием предварительных заявок стартовал сразу на нескольких площадках, и спустя 55 часов было принято 200 тыс. заявок на смартфоны, которые еще никто не видел, и даже точно не знает их основные технические характеристики.

Стоит отметить, что презентация Meizu 20 и Meizu 20 Pro состоится только 14 марта, и до этого будет принято еще больше предварительных заказов.

Конечно они не все окажутся реальными продажами, но даже если и третья часть заказов будет конвертирована в продажи, то это можно будет назвать удачным стартом для компании.

Ранее сетевой информатор под ником Digital Chat Station писал, что в Meizu 20 Pro будет тройная камера с 50 Мп датчиками и дисплей AMOLED Samsung шестого поколения с разрешением 2К. В основе серии будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 2.