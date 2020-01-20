Meizu начала обновлять свои смартфоны до Flyme 8

Китайская компания, которая год назад находилась в тяжёлом финансовом положении, смогла всё-таки возобновить свою деятельность и даже своевременно обновлять смартфоны.

Meizu сегодня объявила, что вторая партия поддерживаемых смартфонов начала получать стабильную версию фирменной оболочки Flyme 8.

Напомним, новая прошивка для смартфонов была представлена еще в августе прошлого года, а одновременно с ней был показан флагманский Meizu 16S Pro

В прошлом месяце для Flyme 8 появились новые функции, среди которых режим ночной съёмки, режим Small Window Mode 2.0 и обновленный игровой режим.

Обновление до стабильной Flyme 8 сейчас доступно для смартфонов Meizu 16Xs, Meizu 15 Lite, PRO 7 Standard Edition, Meizu Note9 (M9 Note), Meizu Note8 (M8 Note), Meizu X8, PRO 6 Plus, PRO 6s, PRO 6, PRO 5, MX6, Meizu E3 (Blue Charm), Meizu S6 (Blue Charm), Meizu M6 (Blue Charm), Meizu M5 Note (Blue Charm), Meizu M3 Max (Blue Charm), Meizu M3E (Blue Charm).

В компании отметили, что если на устройство обновление не приходит автоматически, то пользователю стоит его проверить через настройку смартфона.