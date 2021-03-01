Meizu лишит свои смартфоны зарядного устройства

Meizu решила не отставать от Apple, Xiaomi и Samsung, поэтому свой новый флагманский смартфон лишила комплектного зарядного устройства.

Уже официально объявлено, что в Meizu 18 и Meizu 18 Pro не будет зарядного блоки питания.

Отказ от комплектного блока питания производители оправдывают защитой окружающей среды, к тому же они считают, что уже у каждого пользователя есть как минимум пару блоков питания и порой их даже выкидывают.

Напомним, в Meizu 18 и Meizu 18 Pro будут установлены процессоры Snapdragon 870 и Snapdragon 888.

Аппараты получат память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Также флагманские смартфоны оснастят лучшим на рынке Samsung E4 AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Презентация серии Meizu 18 состоится 3 марта.