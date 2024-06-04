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Meizu и Geely хотят устроить революцию в акустической системе автомобилей

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Geely и Meizu объединили усилия для создания инновационных систем автомобильного аудио, которые обещают перевернуть представления о развлечениях в автомобиле. Meizu, контролируемая Geely, выпустила систему Galaxy Flyme Auto и аудиосистему Flyme Sound Limitless Voice, которые будут интегрированы в новые модели Geely Galaxy.

Meizu и Geely хотят устроить революцию в акустической системе автомобилей

Система Galaxy Flyme Auto предлагает полноэкранные жесты, различные рабочие столы, голосовое взаимодействие и интеллектуальное распознавание сценариев.

Она также обеспечивает автоматическое соединение между смартфоном пользователя и автомобильной системой, позволяя использовать функции, такие как вход без ключа, передачу навигации и интеграцию кросс-платформенных приложений.

Система основана на 7-нм чипе автомобильного класса Dragon Eagle 1, разработанном Geely, который обладает вдвое большей производительностью по сравнению с чипом Qualcomm Snapdragon 8155.

Meizu и Geely хотят устроить революцию в акустической системе автомобилей

Flyme Sound Limitless Voice является первой в отрасли 9.1.6-канальной звуковой системой на базе искусственного интеллекта. Она использует ИИ для улучшения качества звука и включает до 27 динамиков общей выходной мощностью 2000 Вт.

Разработчики утверждают, что система способна воспроизводить акустическую атмосферу различных мест, включая студии звукозаписи и концертные залы.

Системы Galaxy Flyme Auto и Flyme Sound Limitless Voice будут представлены в новых моделях автомобилей Geely, включая Galaxy E5.

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