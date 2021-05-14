Meizu готовит новые умные часы с дизайном от Apple Watch

Компания Meizu после восстановления стала активно осваивать рынок носимой электроники. Сейчас китайский производитель готовит новые смарт-часы, которые как оказалось, получат внешность, приближенную к Apple Watсh.

На сайте оператора China Telecom появилась страничка, посвященная еще непредставленным часам от Meizu.

На изображении можно увидеть, что в часах будет кнопка на правой стороне, а в описании указано, что устройство поддерживает eSIM.

Когда новые часы будут представлены неизвестно. По слухам их должны были показать еще в прошлом году, но по неизвестным причинам релиз отложили на неопределенный срок.