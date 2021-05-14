Meizu готовит новые умные часы с дизайном от Apple Watch

Meizu готовит новые умные часы с дизайном от Apple Watch14.05.2021 23:31
Компания Meizu после восстановления стала активно осваивать рынок носимой электроники. Сейчас китайский производитель готовит новые смарт-часы, которые как оказалось, получат внешность, приближенную к Apple Watсh.
На сайте оператора China Telecom появилась страничка, посвященная еще непредставленным часам от Meizu.
На изображении можно увидеть, что в часах будет кнопка на правой стороне, а в описании указано, что устройство поддерживает eSIM.
Когда новые часы будут представлены неизвестно. По слухам их должны были показать еще в прошлом году, но по неизвестным причинам релиз отложили на неопределенный срок.
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