Meizu 21 Note с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и АКБ на 5 500 мАч обойдется в $360

Китайская компания Meizu представила свой последний смартфон, Meizu 21 Note, который предлагает продвинутые характеристики по относительно доступной цене. Устройство сохраняет характерный дизайн предыдущих моделей Meizu.

Meizu 21 Note оснащен 6,78-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления от 1 до 144 Гц. Дисплей имеет высокую яркость 5000 нит и отсутствие изгибов, но есть отверстие под фронтальную камеру.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Устройство также имеет охлаждение испарительной камерой площадью 5000 мм². Автономность обеспечивается аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки.

Meizu 21 Note оснащен основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией изображения. Также имеется ультраширокоугольная камера на 13 Мп и фирменная кольцевая RGB-вспышка, которая выполняет функцию индикатора пропущенных событий.

Другие особенности включают тонкий корпус толщиной 8,2 мм, вес 205 граммов, поддержку Wi-Fi 7, NFC для бесконтактных платежей, ИК-порт для управления бытовой техникой, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP65. Устройство работает под управлением операционной системы Flyme 10.5.

Meizu 21 Note доступен в двух вариантах: версия с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем стоит 360 долларов, а модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем оценивается в 389 долларов.