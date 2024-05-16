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Meizu 21 Note с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и АКБ на 5 500 мАч обойдется в $360

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Китайская компания Meizu представила свой последний смартфон, Meizu 21 Note, который предлагает продвинутые характеристики по относительно доступной цене. Устройство сохраняет характерный дизайн предыдущих моделей Meizu.

Meizu 21 Note с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и АКБ на 5 500 мАч обойдется в $360

Meizu 21 Note оснащен 6,78-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления от 1 до 144 Гц. Дисплей имеет высокую яркость 5000 нит и отсутствие изгибов, но есть отверстие под фронтальную камеру.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Устройство также имеет охлаждение испарительной камерой площадью 5000 мм². Автономность обеспечивается аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки.

Meizu 21 Note оснащен основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией изображения. Также имеется ультраширокоугольная камера на 13 Мп и фирменная кольцевая RGB-вспышка, которая выполняет функцию индикатора пропущенных событий.

Meizu 21 Note с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и АКБ на 5 500 мАч обойдется в $360

Другие особенности включают тонкий корпус толщиной 8,2 мм, вес 205 граммов, поддержку Wi-Fi 7, NFC для бесконтактных платежей, ИК-порт для управления бытовой техникой, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP65. Устройство работает под управлением операционной системы Flyme 10.5.

Meizu 21 Note доступен в двух вариантах: версия с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем стоит 360 долларов, а модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем оценивается в 389 долларов.

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