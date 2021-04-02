Meizu 18 и Meizu 18 Pro получили режим 120 Гц при максимальном разрешении экрана

Флагманские смартфоны Meizu получили крупное обновление, в котором добавили возможность экранов работать при максимальном разрешении с частотой до 120 Гц.

Meizu 18 и Meizu 18 Pro начали получать обновление прошивки, о которой глава отдела маркетинга Meizu Ван Чжицян рассказал еще в середине прошлого месяца.

Тогда было сказано, что экраны Meizu 18 и Meizu 18 Pro смогут работать на частоте 120 Гц при разрешении 3200х1440 пикселей.

Ранее максимальная частота обновления была доступна если в настройках выбрано разрешение 1080р.

Помимо этого, в смартфонах была проведена оптимизация энергопотребления системы, за счет чего аппараты стали дольше работать на одном заряде.

Насколько увеличилось время автономной работы пока неизвестно, но пользователи уже сообщают, что время работы флагманов улучшилось.

Обновление также принесло улучшение в работе камеры, причем не только в режиме фото, но и записи видео.