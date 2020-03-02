Meizu 17 с горизонтальной квадрокамерой представлен на фото

Новый Meizu 17 в линейке будет флагманом этого года, но пока не известно, когда состоится его премьера.

Но при этом инсайдеры распространили в сети фотографии нового смартфона, на которых показали, что аппарат получит горизонтальную квадрокамеру.

Какие датчики будут в камере не сообщается.

Что касается других характеристик, то логично предположить, что Meizu 17 будет оснащен флагманским процессором 2020 года Snapdragon 865 с модемом 5G, оперативную память UFS 3.0, Wi-Fi 6 и NFC.