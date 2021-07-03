Meizu 17 Pro на сайте JD.com предлагается со скидкой в 260 долларов

На площадке JD.com очень часто организовывают распродажи популярных товаров.

Сейчас с хорошей скидкой предлагается флагманский Meizu 17 Pro. В Китае рекомендованная розничная цена этого смартфона составляет 660 долларов, но его в онлайн-магазине JD.com сейчас можно приобрести за 400 долларов.

Такая стоимость действует на версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Напомним, в Meizu 17 Pro установлен качественный 6,6-дюймовый экран от компании Samsung, процессор Snapdragon 865 и память типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Смартфон получил аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, стереодинамики и основной фотомодуль на 64 Мп.