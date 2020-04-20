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Meizu 16s Pro сняли с продаж на фоне скорого выхода Meizu 17

20.04.2020 15:35

Компания Meizu Technology официально объявила, что завершает продажи своего смартфона Meizu 16s Pro.
Этот аппарат выпустили в конце лета 2019 года и скоро ему на смену придет модель Meizu 17.

Эта модель смартфона будет официально представлена через два дня. Meizu 16s Pro сняли с продаж на фоне скоро выхода Meizu 17, который выйдет в версии Meizu 17 и 17 Pro.

В них установят процессор Snapdragon 865 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Также будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт в зависимости от модели смартфона.

На тыльной стороне будущих новинок от Meizu четверная камера, расположенная в горизонтальном блоке по центру панели, с основным датчиком на 64 МП.

Meizu 16s Pro сняли с продаж на фоне скорого выхода Meizu 17

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