Meizu 16s Pro сняли с продаж на фоне скорого выхода Meizu 17

Компания Meizu Technology официально объявила, что завершает продажи своего смартфона Meizu 16s Pro.

Этот аппарат выпустили в конце лета 2019 года и скоро ему на смену придет модель Meizu 17.

Эта модель смартфона будет официально представлена через два дня. Meizu 16s Pro сняли с продаж на фоне скоро выхода Meizu 17, который выйдет в версии Meizu 17 и 17 Pro.

В них установят процессор Snapdragon 865 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Также будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт в зависимости от модели смартфона.

На тыльной стороне будущих новинок от Meizu четверная камера, расположенная в горизонтальном блоке по центру панели, с основным датчиком на 64 МП.