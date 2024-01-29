«Мегамаркет» сообщил о пятикратном росте продаж товаров на площадке за 2023 год

В пресс-службе компании «Мегамаркет» сообщили о рекордном обороте своего маркетплейса в 2023 году.

За этот период оборот достиг более 312 млрд рублей, что в пять раз превышает показатели предыдущего года. Говоря о GMV, совокупном росте продаж без учета скидок и с учетом возвратов, компания отметила, что это обнадеживающий результат. Кроме того, количество сделанных заказов увеличилось в три раза, что свидетельствует о росте среднего чека.

Особый успех был достигнут в трех категориях товаров: «Смартфоны и аксессуары», «Мебель» и «Обувь». Все они показали рост продаж выше среднего: 750%, 641% и 594% соответственно. Самыми активными регионами по числу заказов оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

Компания приписывает взрывной рост оборотов двум основным факторам. Во-первых, увеличению числа продавцов на площадке. Компания активно сотрудничает с крупными федеральными сетями и продолжает расширяться в регионах. Но не только это способствовало успеху «Мегамаркета».

Улучшение инфраструктуры доставки также сыграло важную роль. К концу 2023 года более половины курьерских заказов отправлялись по новой ускоренной схеме, которая была внедрена совместно с партнером по онлайн-ретейлу — «Самокат». По всей стране было открыто свыше 76 тысяч пунктов выдачи заказов и партнерских постаматов «Мегамаркета».

Все эти улучшения привели к увеличению числа уникальных посетителей маркетплейса. За год их количество выросло в 2,5 раза и достигло 47 миллионов человек. В «Мегамаркете» смотрят в будущее с оптимизмом и надеются продолжить успешное развитие своего маркетплейса.

Источник: РБК.