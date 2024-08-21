МегаФон: жители в РФ предпочитают смартфоны с большим объёмом памяти

Согласно последним данным, россияне стали активно интересоваться смартфонами с увеличенным объемом встроенной памяти.

В период с января по июль 2024 года продажи устройств на 256 ГБ выросли на 143%, а модели с памятью на 512 ГБ показали впечатляющий рост в 590%. В то же время, смартфоны на 128 ГБ не продемонстрировали прироста.

На данный момент устройства с 128 ГБ памяти остаются самыми популярными: каждый второй россиянин выбирает именно такие модели. 27% владельцев уже перешли на 256 ГБ, а 22% предпочитают 64 ГБ. Год назад ситуация была иной, с 32 ГБ на третьем месте.

Среди брендов, Xiaomi занимает 88% рынка смартфонов с 32 ГБ, а Realme лидирует в сегменте 64 ГБ (46%) и 128 ГБ (21%). Tecno же стало лидером по продажам смартфонов на 256 ГБ с 22% долей.

Эксперты отмечают, что тренд на увеличение объема памяти продолжит расти. В то же время, устройства с 128 ГБ и меньше остаются востребованными, особенно как вторые телефоны или для детей и пожилых людей.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов отметил, что рост популярности смартфонов с большим объемом памяти связан с увеличением числа приложений и улучшением качества фото и видео. В будущем можно ожидать рост интереса к устройствам с памятью в 1 ТБ.

Источник: МегаФон.