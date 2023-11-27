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МегаФон запустил свою линейку аксессуаров для смартфонов и ноутбуков

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МегаФон запускает собственную линейку аксессуаров для мобильных устройств.

Сотовый оператор МегаФон сообщил о запуске собственной линейки аксессуаров для гаджетов. Разработкой и производством товаров будет заниматься дочерняя компания оператора.

МегаФон оценивает, что рынок аксессуаров для мобильных устройств активно растёт. В частности, в третьем квартале 2023 года их спрос вырос на 12%. На данный момент покупатели уже могут найти защитные стекла, зарядные устройства и чехлы от нового бренда в интернет-магазине оператора.

До конца января 2024 года весь ассортимент — включая дополнительные категории товаров — станет доступен не только онлайн, но и в офисах салонов «Мегафона» и Yota.

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