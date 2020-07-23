Новая система основана на технологии Интернета вещей и она позволит частным и государственным учреждениям предлагать своим пациентам новую услугу.

В частности, МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья. Продукт представляет собой медицинские приборы, в которых установлена сим-карта.

Все измерения показателей здоровья будут отправляться в специальный облачный сервис, а информацию эту медик сможет посмотреть с помощью пользовательского интерфейса.

В нем будет отображаться все показатели и даже фамилии других лечащих врачей. Кроме этого, в нем можно записать пациента на приме.

Что касается приборов, то это могут быть устройства для измерения уровня сахара в крови или артериального давления, и др.

За счет этих приборов появится возможность удаленно корректировать терапию или даже выявить осложнения, например, после операции.