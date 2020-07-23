МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья23.07.2020 18:54
Новая система основана на технологии Интернета вещей и она позволит частным и государственным учреждениям предлагать своим пациентам новую услугу.
В частности, МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья. Продукт представляет собой медицинские приборы, в которых установлена сим-карта.
Все измерения показателей здоровья будут отправляться в специальный облачный сервис, а информацию эту медик сможет посмотреть с помощью пользовательского интерфейса.
В нем будет отображаться все показатели и даже фамилии других лечащих врачей. Кроме этого, в нем можно записать пациента на приме.
Что касается приборов, то это могут быть устройства для измерения уровня сахара в крови или артериального давления, и др.
За счет этих приборов появится возможность удаленно корректировать терапию или даже выявить осложнения, например, после операции.
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