МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.79 EUR/RUB: 81.59 BTC/USD: 8756.9

23 августа : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья

23.07.2020 18:54

Новая система основана на технологии Интернета вещей и она позволит частным и государственным учреждениям предлагать своим пациентам новую услугу.
В частности, МегаФон запустил систему удаленного мониторинга состояния здоровья. Продукт представляет собой медицинские приборы, в которых установлена сим-карта.

Все измерения показателей здоровья будут отправляться в специальный облачный сервис, а информацию эту медик сможет посмотреть с помощью пользовательского интерфейса.

В нем будет отображаться все показатели и даже фамилии других лечащих врачей. Кроме этого, в нем можно записать пациента на приме.

Что касается приборов, то это могут быть устройства для измерения уровня сахара в крови или артериального давления, и др.

За счет этих приборов появится возможность удаленно корректировать терапию или даже выявить осложнения, например, после операции.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги