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«МегаФон» запустил голосового ассистента для своих абонентов

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В России сотовый оператор «МегаФон» начал использовать голосового помощника, получившего название «Ева».

Российский оператор предлагает воспользоваться ассистентом для того, чтобы ответить на звонок, когда сам пользователь не может это сделать или не хочет.

Работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. В первую очередь его создавали для того, чтобы избавиться от голосового спама, но при этом не пропустить важный звонок.

При этом в мессенджере будет появляться отчет, где покажут расшифровку пропущенного звонка. Расшифровку будут отправлять в мессенджер Telegram.

Подключиться предлагают через специальный Telegram-чат бесплатно. Пока голосовой помощник стал доступен для абонентов столицы, а позже его предложат и для жителей других регионов. Возможности «Евы» в будущем будут расширены.

«МегаФон» запустил голосового ассистента для своих абонентов

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