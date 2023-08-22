«МегаФон» запустил единую мультиподписку на 4 онлайн-кинотеатра за 299 рублей

Компания «МегаФон» внедрила новую услугу под названием «МегаКино», объединяющую четыре онлайн-кинотеатра: Start, Premier, «Иви» и Okko.

С помощью «МегаКино» абоненты могут переключаться между различными платформами для стриминга кино, избегая дополнительных платежей за те сервисы, которые они не используют.

Стоимость единой подписки составляет 299 рублей в месяц. В настоящее время данное предложение доступно самым активным пользователям указанных сервисов, но начиная с сентября оно будет расширено для всех клиентов «МегаФона». Использование этой подписки экономически выгодно, поскольку стоимость подписки на все четыре сервиса вместе будет на 75% дешевле, чем если бы пользователь приобретал каждую подписку по отдельности.