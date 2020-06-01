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«МегаФон» запустил безлимитный тариф совместно с блогером Wylsacom

01.06.2020 19:23

Известный для многих техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) совместно с оператором «Мегафон» разработки новый тариф для смартфонов.
Новый тариф получил название «Интернет. Wylsacom Edition», в котором абонентам ежемесячно предоставляют 25 ГБ трафика и безлимитное пользование YouTube.

Помимо бесплатного доступа к сервису, пользователи тарифа бесплатно смогут пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

«Интернет. Wylsacom Edition» является максимально прозрачным тарифным планом, в котором нет скрытых подключений, а неиспользованные мегабайты не сгорают и переносятся в копилку абонента.

Подключится к «Интернет. Wylsacom Edition» можно на официальном сайте оператора.

«МегаФон» запустил безлимитный тариф совместно с блогером Wylsacom

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