«МегаФон» запустил безлимитный тариф совместно с блогером Wylsacom

Известный для многих техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) совместно с оператором «Мегафон» разработки новый тариф для смартфонов.

Новый тариф получил название «Интернет. Wylsacom Edition», в котором абонентам ежемесячно предоставляют 25 ГБ трафика и безлимитное пользование YouTube.

Помимо бесплатного доступа к сервису, пользователи тарифа бесплатно смогут пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

«Интернет. Wylsacom Edition» является максимально прозрачным тарифным планом, в котором нет скрытых подключений, а неиспользованные мегабайты не сгорают и переносятся в копилку абонента.

Подключится к «Интернет. Wylsacom Edition» можно на официальном сайте оператора.