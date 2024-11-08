МегаФон зафиксировал рост фишинга перед распродажами

В преддверии распродаж МегаФон отметил увеличение попыток фишинга, направленных на абонентов, с ростом на 30%. Эта активность опережает увеличение трафика на маркетплейсах, где рост зафиксирован на уровне 13%, но до пиковых значений еще далеко.

Основным способом мошенничества в этот период остаются фишинговые атаки. Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие известные бренды, с целью вымогательства личных данных пользователей, таких как пароли, номера кредитных карт и другие сведения. В ответ на эти угрозы МегаФон активно отслеживает подозрительные ресурсы, автоматически предупреждая пользователей о возможной опасности при попытке доступа к таким сайтам. В среднем, за месяц абоненты получают более 360 тысяч таких предупреждений, а к концу октября их число увеличилось на 27%.

По данным компании, в этом году умные алгоритмы МегаФона выявляют около 17,5 тысяч фишинговых сайтов ежемесячно, что на 5% больше, чем в прошлом году. Особенно опасными становятся сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, которые, по прогнозам, будут особенно активны в ноябре в связи с ростом покупательской активности.

С увеличением числа посетителей на торговых платформах, за последний месяц трафик вырос на 13% по сравнению с сентябрем, в Татарстане – на 10%. Однако пиковое потребление трафика обычно приходится на глобальные распродажи, которые состоятся 11 и 29 ноября. В эти дни трафик может вырасти в два раза по сравнению с обычными показателями ноября, а общий трафик на маркетплейсах в месяце распродаж в среднем будет на 62% выше, чем за предыдущие месяцы.

Кроме фишинга, мошенники используют и другие схемы обмана, такие как доступ к устаревшим учетным записям для совершения покупок с привязанными картами или через рассрочки.

Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества в МегаФоне, призывает пользователей быть особенно внимательными к безопасности своих данных в период распродаж. Он советует обновить информацию в учетных записях, включить двухфакторную аутентификацию, избегать подозрительных сообщений и обязательно проверять адреса сайтов. Также рекомендуется устанавливать приложения только из официальных источников и внимательно следить за предупреждениями от оператора и защитных систем.