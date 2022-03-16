«МегаФон» увеличит на треть скорость интернета для абонентов максимальных тарифов

МегаФон для своих абонентов топовых тарифных планов начал предоставлять новую опцию — pre-5G.

Она позволяет увеличить скорость интернета на 30%, причем это будет происходить не в ущерб других абонентов.

Новая услуга начала работать с 15 марта, она автоматически включена в тарифах «Максимум», «VIP», «Премиум».

На остальных тарифах ее можно подключить за отдельную плату.

Как объяснили в МегаФоне, опция Pre-5G стала возможна после обновления модели управления трафиком.

Теперь компания может в режиме реального времени отслеживать нагрузку на базовых станциях и выделять скорость абоненту с pre-5G.