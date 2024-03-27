МегаФон успешно внедрил российское транспортное оборудование на свои сети

МегаФон успешно внедрил на своих сетях российское транспортное оборудование IPBH (IP Backhaul). Это оборудование, разработанное компанией B4COM, позволяет подключать базовые станции к оптическим линиям связи высокой скорости, об этом рассказали в пресс-службе компании.

Маршрутизаторы IPBH обеспечивают высокую пропускную способность и надежность сети, а также защиту информации.

Маршрутизаторы от B4COM имеют скорость передачи данных до 100 Гбит/с, что соответствует зарубежным аналогам. Это позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи. Оборудование успешно прошло лабораторные испытания и было развернуто на пилотных зонах в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем оно будет внедрено и в других регионах России.

МегаФон активно тестирует и внедряет российское сетевое оборудование, чтобы расширить пул своих поставщиков. Внедрение новых маршрутизаторов поможет компании удовлетворить растущий объем абонентского трафика и потребности своих корпоративных клиентов.