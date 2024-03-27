Главная » Новости

МегаФон успешно внедрил российское транспортное оборудование на свои сети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

МегаФон успешно внедрил на своих сетях российское транспортное оборудование IPBH (IP Backhaul). Это оборудование, разработанное компанией B4COM, позволяет подключать базовые станции к оптическим линиям связи высокой скорости, об этом рассказали в пресс-службе компании.

Маршрутизаторы IPBH обеспечивают высокую пропускную способность и надежность сети, а также защиту информации.

Маршрутизаторы от B4COM имеют скорость передачи данных до 100 Гбит/с, что соответствует зарубежным аналогам. Это позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи. Оборудование успешно прошло лабораторные испытания и было развернуто на пилотных зонах в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем оно будет внедрено и в других регионах России.

МегаФон активно тестирует и внедряет российское сетевое оборудование, чтобы расширить пул своих поставщиков. Внедрение новых маршрутизаторов поможет компании удовлетворить растущий объем абонентского трафика и потребности своих корпоративных клиентов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.