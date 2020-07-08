МегаФон снова признали лидером по скорости мобильного интернета в РФ

МегаФон уже четвертый год подряд занимает лидирующую позицию, как самый быстрый оператор мобильного интернета.

Компания Ookla провела очередное независимое исследование и на его основании назвала операторов с самым быстрым интернетом.

В очередной раз лидером по скорости соединения стал МегаФон. По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.

Такие данные получены исходя из более 2,9 млн замеров скорости в приложении Speedtest.

Самый быстрый интернет оказался в Москве. Тут показатель скачивания составит 48,50 Мбит/с. На втором и третьем месте в рейтинге расположились МТС и Билайн.