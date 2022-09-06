«Мегафон» развернул федеральную сеть VoWiFi

Мегафон начал развёртывание VoWiFi еще в 2020 году, и на покрытие всей страны оператору потребовалось два года.

Мегафон для своих абонентов запустил федеральную сеть VoWiFi, которая позволяет принимать и совершать звонки через Wi-Fi. Технология автоматически будет выбирать источник сигнала для создания наилучшего соединения.

VoWiFi позволяет использовать каждый роутер как базовую станцию. Как сказал технический директор оператора Алексей Титов:

«Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи».

VoWiFi работает на более чем 450 моделях смартфонов, среди которых много устройств от Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei.