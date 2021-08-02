Apple Music на смартфонах предлагает более 75 миллионов песен в высоком качестве, причем при активной подписке их можно скачивать на смартфон и прослушивать без доступа к интернету.

Крупнейший оператор в рамках тарифных планов #БезПереплат всем новым абонентам предлагает бесплатно подписку на сервис Apple Music.

Подписка доступна на 12 месяцев, и для ее активации абоненту нужно зайти в личный кабинет «МегаФона» в раздел «Для меня».

Для действующих абонентов подписка на Apple Music предоставляется на месяц.

В компании отметили, что музыкальными сервисом пользуется около 20 миллионов клиентов, и в основном это люди в возрасте от 31 до 40 лет.