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«Мегафон» предложил своим абонентам бесплатную подписку на Apple Music

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Apple Music на смартфонах предлагает более 75 миллионов песен в высоком качестве, причем при активной подписке их можно скачивать на смартфон и прослушивать без доступа к интернету.
Крупнейший оператор в рамках тарифных планов #БезПереплат всем новым абонентам предлагает бесплатно подписку на сервис Apple Music.

Подписка доступна на 12 месяцев, и для ее активации абоненту нужно зайти в личный кабинет «МегаФона» в раздел «Для меня».

Для действующих абонентов подписка на Apple Music предоставляется на месяц.

В компании отметили, что музыкальными сервисом пользуется около 20 миллионов клиентов, и в основном это люди в возрасте от 31 до 40 лет.

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