«МегаФон» предложил пенсионерам в России постоянную 20% скидку на связь

«МегаФон» предложил пенсионерам в России постоянную 20% скидку на связь14.05.2021 23:24
Российский оператор всем пенсионерам предлагает 20% скидку на мобильную связь.
Как сообщила пресс-служба МегаФон, пенсионеры с тарифными планами линейки #БезПереплат в любом салоне связи могут получить скидку в размере 20% от стоимости тарифа.
Предложение действует на постоянной основе. Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в салон связи МегаФон и предъявить пенсионное удостоверение.
Ранее 20% скидка действовала только в Москве, но услуга оказалась настолько популярной, что ее решили предлагать во всех российских регионах.
Напомним, в тарифах #БезПереплат пользователь может бесплатно совершать звонки внутри сети даже при отрицательном балансе, и бесплатно общаться в мессенджерах.
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