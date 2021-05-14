«МегаФон» предложил пенсионерам в России постоянную 20% скидку на связь

Российский оператор всем пенсионерам предлагает 20% скидку на мобильную связь.

Как сообщила пресс-служба МегаФон, пенсионеры с тарифными планами линейки #БезПереплат в любом салоне связи могут получить скидку в размере 20% от стоимости тарифа.

Предложение действует на постоянной основе. Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в салон связи МегаФон и предъявить пенсионное удостоверение.

Ранее 20% скидка действовала только в Москве, но услуга оказалась настолько популярной, что ее решили предлагать во всех российских регионах.

Напомним, в тарифах #БезПереплат пользователь может бесплатно совершать звонки внутри сети даже при отрицательном балансе, и бесплатно общаться в мессенджерах.