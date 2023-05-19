«МегаФон» предложил гражданам РФ безлимит на сервисы Яндекса в роуминге

«МегаФон» перед началом сезона отпусков запустил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге.

Новыми возможностями могут воспользоваться абоненты на всех тарифах, но для запуска услуги через личный кабинет нужно приобрести пакетов роуминга объёмом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ, или воспользоваться опцией «Роуминг, гудбай PLUS».

При активации этих опций у абонента за рубежом не будут использоваться мегабайты, если он использует доступные в стране сервисы Яндекса.

Сейчас Карты, такси и переводчик Яндекса доступны в Азербайджане, Алжире, Армении, Белоруссии, Боливии, Гане, Грузии, Замбии, Израиле, Казахстане, Камеруне, Киргизии, Демократической республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Литве, Молдове, Норвегии, ОАЭ, Сенегале, Сербии, Узбекистане, Финляндии.