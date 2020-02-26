МегаФон первым в РФ запустил 5G-роуминг

МегаФон в России стал первым мобильным оператором, который будет предоставлять пользователям 5G-роуминг.

Партнером в услуге стал оператор Orange, который сейчас работает в 23 странах мира, и первой страной, где можно будет опробовать международный 5G-роуминг, станет Румыния.

Причем для работы в 5G абонентам МегаФона ненужно будет менять SIM-карты, но возможно потребуется подключение к оператору через настройки 5G смартфона.

Коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон заявил, что сейчас в сети оператора работает несколько тысяч 5G смартфонов.

Когда в России запустят 5G пока неизвестно, и операторы только тестируют новое поколение сетей, но официально частоты 5G еще не выделены.