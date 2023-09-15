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МегаФон первым в РФ предложил технологию для использования смарт-часов без привязки к смартфону

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МегаФон объявил о своем новом достижении — они стали первым оператором в России, который предлагает возможность объединить смартфон и умные часы под одним мобильным номером.

Теперь пользователи смогут использовать свои смарт-часы с технологией eSIM, чтобы принимать звонки, сообщения и выходить в интернет без необходимости иметь отдельный номер для часов.

Ранее, чтобы использовать умные часы полноценно, необходимо было получить отдельный мобильный номер для них. Однако благодаря новой услуге МегаФона, пользователи смогут подключить свои умные часы к уже имеющемуся номеру. Услуга доступна на всех тарифных планах оператора, но активировать ее можно только в салонах МегаФона.

На данный момент услуга доступна для жителей Тулы, Пензы, Чебоксар, Орла и Саратова в рамках проекта, но в дальнейшем планируется расширение на другие регионы страны.

Технология объединения смартфона и умных часов с использованием одного номера уже применяется мобильными операторами в различных странах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Австралию. Однако МегаФон стал первым оператором, представившим эту возможность в России.

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