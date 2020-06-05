МегаФон объединил лучшие подкасты в новом приложении

МегаФон в своем мобильном приложении для смартфонов под управлением Android и iOS запустил новый раздел «МегаФон Подкасты».

Через новый сервис абоненты оператора могут бесплатно слушать популярные подкасты, лекции и аудиостатьи.

Абонент может не только послушать запись, но и загрузить ее, не расходуя при этом мегабайты со своего пакета.

Есть еще и расширенная версия сервиса, которая стоит 5 рублей в сутки, а средства списываются с мобильного счета абонента.

По данным IAB Russia, популярность подкастов постоянно растет.

В 2019 году ежемесячная аудитория слушателей составляла 5 млн человек, а в текущем году их количество должно вырасти до 10 млн человек.