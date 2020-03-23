Мегафон начал продажи SIM-карт на Tmall

«МегаФон» теперь предлагает приобрести SIM-карты на Tmall, причем активировать ее можно не посещая салонов связи.

Оператор открыл продажи SIM-карт на площадке Tmall и собственном интернет-магазине.

Доставка SIM-карт осуществляется за один день, но пока услуга работает только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», активировать карту можно через приложение «МегаФона», а авторизацию с подтверждением данным можно осуществить через портал «Госуслуги» или биометрическим способом, но в этом случае нужно сделать селфи с паспортом в руках и заполнить данные в приложении.

При регистрации SIM-карты абонент может выбрать тариф.