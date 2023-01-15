«Мегафон» начал продажи линейки собственных кнопочных телефонов Fontel

«Мегафон» через собственные салоны мобильной связи начал продажи кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel.

Первая модель уже доступна для покупки по цене 790 рублей, и как отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов, аппараты Fontel не уступают по качеству и функциям устройствам представленным на рынке.

Борзилов также сказал, что на кнопочные телефоны до сих пор держится стабильный спрос, и это несмотря на высокую популярность смартфонов.

Пока предлагается модель Fontel FP 200, у которой есть два слота для SIM-карт, 1,77-дюймовый экран, фонарик, поддержка карт памяти до 32 ГБ и аккумулятор на 600 мАч.