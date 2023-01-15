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«Мегафон» начал продажи линейки собственных кнопочных телефонов Fontel

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«Мегафон» через собственные салоны мобильной связи начал продажи кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel.

Первая модель уже доступна для покупки по цене 790 рублей, и как отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов, аппараты Fontel не уступают по качеству и функциям устройствам представленным на рынке.

Борзилов также сказал, что на кнопочные телефоны до сих пор держится стабильный спрос, и это несмотря на высокую популярность смартфонов.

Пока предлагается модель Fontel FP 200, у которой есть два слота для SIM-карт, 1,77-дюймовый экран, фонарик, поддержка карт памяти до 32 ГБ и аккумулятор на 600 мАч.

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