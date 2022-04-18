«МегаФон» в конце апреля начнет продавать восстановленные смартфоны

«Мегафон» намерен через свой сайт запустит продажу подержанных и восстановленных смартфонов.

Проект реализуют при поддержке компании Smart Bazar, и по данным экспертов, данное направление может принести компании до 5 процентов дохода.

Оператор будет покупать поддержанные устройства у россиян, также будут выставляться на продажу витринные образцы и устройства с мелкими дефектами.

«Мегафон» будет заниматься покупкой смартфонов у населения, а восстановлением гаджетов займется дочерняя компания Smart Bazar.

Программу по продаже восстановленных и подержанных смартфонов планируют запустить до конца месяца, причем для начала ее реализуют в Москве и Подмосковье.