«МегаФон» и Теле2 разрабатывают облачные игровые сервисы

С развитием технологий мощные игровые компьютеры и консоли уйдут на второй план, а геймеры начнут использовать облачные сервисы такие как сервис GFN.ru группы «Сафмар».

Стало известно, что «МегаФон» совместно с Loudplay уже разработали тарифы для своего облачного гейминга, который будет работать на базе GFN.ru.

Сообщается, что пока создано два тарифа на 3 и 15 часов игры. Стоимость составит 130 и 550 рублей соответственно.

Пока неизвестно, какие игры будут работать в сервисе от «МегаФона», а также не сообщается на какие платформы будет рассчитан сервис.

Tele2 тоже работает над игровым сервисом, но его пока только тестируют, причем на Тверской улице в Москве в зоне покрытия 5G.

МТС тоже сотрудничает с Loudplay. Они свой игровой сервис представили еще в середине 2019 года, но пока оператор не развивает его, при этом продолжает сотрудничать с Loudplay.

Эксперты полагают, что рынок облачного гейминга будет активно расти, и в России его оценивают в 1,8 млрд долларов в год.