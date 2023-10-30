«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

Пользователи выразили своё неудовольствие тем фактом, что им приходится платить за использование режима модема. Однако, после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС), три крупных оператора приняли решение сделать эту услугу бесплатной.

Билайн, МегаФон и Tele2 приняли решение сделать раздачу мобильного интернета со смартфона бесплатной опцией. Это решение было принято после вмешательства ФАС, и сама ФАС официально сообщила об этом.

Ранее пользователи неоднократно высказывали своё недовольство новыми условиями. С начала 2023 года операторы начали взимать плату за использование режима модема. Особенно заметно это было у оператора МТС, где услуга раздачи интернета стоила 49 рублей в день.

В течение года ФАС получала предложения проверить законность таких действий со стороны провайдеров. В результате, трое из четырех операторов согласились вернуть бесплатную раздачу интернета:

МегаФон сделал раздачу мобильного интернета бесплатной с 23 октября 2023 года.

Билайн сделает услугу бесплатной до 1 декабря.

Tele2 предоставит бесплатную услугу новым клиентам с 22 ноября и для всех текущих клиентов с 19 декабря.

Что касается МТС, то они пока не изменили свою позицию. Согласно информации ФАС, оператор сообщил, что взимание платы за раздачу интернета не противоречит интересам абонентов. Однако неясно, будет ли услуга оставаться платной для абонентов МТС в будущем.