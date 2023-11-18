Meenhong представила мини-ПК на Windows 11 со встроенным сенсорным экраном

Компания Meenhong представила компактный мини-ПК со встроенным сенсорным экраном.

Новинка JX2 получила сенсорный 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD.

За производительность отвечает четырехъядерный Celeron N5105 с видеоядром Intel UHD. В модели установлено 8 Гб оперативной памяти и два слота M.2 для твердотельных накопителей.

Несмотря на маленькие габариты (160x82x22 мм) и вес 300 г, компактный ПК впечатляет набором портов: HDMI, Ethernet, USB 3.0/USB-C. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

JX2 можно использовать от внешнего аккумулятора. Он работает под управлением Ubuntu или Windows 11 Pro.

Предлагаются две конфигурации — с 8Гб/128Гб за $195 или 8Гб/256Гб за $210 (17,3-18,7 тыс. руб.).