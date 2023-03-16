Медленное развитие Siri объяснили корявым кодом, однако Apple уже готовит новый передовой ИИ

Apple сейчас является отстающей компанией в разработке искусственного интеллекта, для этого планируется создать новый отдел и принять на работу молодых специалистов.

Бывший сотрудник Apple Джон Бёрк, отвечающий за работу Siri, журналистам The New York Times рассказал, как сложно развивать фирменного голосового помощника.

По словам Джона Бёрка Siri медленно развивается из-за «корявого кода», чтобы внести обновления и добавить новые функции приходилось перенастраивать базу Siri, а на это уходило до шести недель.

Бёрк также отметил, что Apple и другие IT-гиганты отстают в развитии ИИ-сервисов, и сейчас такие голосовые помощники как Siri, Amazon Alexa и Google-ассистент очень плохо развиваются и не обладают широкими возможностями.

Пока достоверно неизвестно, будет ли Apple разрабатывать собственную языковую модель или воспользуется уже существующей, более подробно про это должны рассказать летом на конференции разработчиков.