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MediaTek запускает архитектуру открытых ресурсов Dimensity 5G

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У MediaTek есть довольно успешная линейка чипсетов 5G в линейке Dimensity. Dimensity 1200 является топовым предложением для тайваньской компании, и теперь он будет заметно отличаться друг от друга, благодаря новому Dimensity 5G открытой архитектуре ресурсов запущена компании.

На виртуальном мероприятии Mobile World Congress MediaTek анонсировала эту новую платформу, которая предоставляет брендам большую гибкость в настройке ключевых функций мобильных устройств 5G для различных сегментов рынка.

MediaTek запускает архитектуру открытых ресурсов Dimensity 5G

Это дает брендам смартфонов доступ к металлическим устройствам для настройки функций для камер, дисплеев, графики, блоков обработки (APU) искусственного интеллекта (ИИ), датчиков и подсистем подключения в рамках набора микросхем Dimensity 1200.

Обычно производители телефонов используют прошивку, предлагаемую поставщиком чипсета, а иногда даже не дорабатывают ее. Кроме того, чипсеты MediaTek часто используются более дешевыми производителями с небольшими группами разработчиков, что означает, что компании, скорее всего, просто воспользуются встроенным ПО MediaTek по умолчанию.

Тайваньская компания заявила, что устройства на базе специализированных чипсетов MediaTek Dimensity 5G Open Resource Architecture появятся на мировом рынке в июле 2021 года.

Источник — Astera.

Dimensity 5G MediaTek
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