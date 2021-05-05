MediaTek заняла половину рынка процессоров для смарт-динамиков и умных экранов

Рынок умных колонок и смарт-дисплеев каждый год растет, и на нем более половины устройств поставляется с процессорами от компании MediaTek.

Сейчас компания MediaTek активно наращивает свою долю. Например, по итогам прошлого года она увеличила производство чипов для смартфонов и на 6% увеличила свою долю среди умных колонок и смарт-динамиков.

Такие данные приводит аналитическая компания Strategy Analytics. Специалисты отметили, что сейчас ведущими поставщиками считаются компании Synaptics, Allwinner, Amlogic и Apple, которые контролируют 87% рынка смарт-дисплеев и умных колонок.

В общей сложности в прошлом году было продано 151 млн умных устройств с голосовым ассистентом. Ожидается, что в текущем году продажи превзойдут прошлогодний показатель.