MediaTek выпустит свой новый 4-нм чип к концу этого года

Во время недавнего регулярного разговора с инвесторами о доходах MediaTek рассказала о своих планах на конец этого года. Ярким объявлением на этой конференции стало появление новейшего чипсета 5G компании, который будет основан на 4-нм техпроцессе TSMC.

Тайваньский производитель микросхем запустит SoC следующего поколения уже в первом квартале следующего года, а производство начнется к концу этого года. Эта новость поступила от Брайана Ма, вице-президента известного исследовательского агентства IDC. Чиновник полагает, что будущий чипсет будет поставляться со смартфонами по цене более 4000 юаней (примерно 615 долларов США).

На данный момент процессор Dimensity 1200 является топовым чипсетом компании, который также был построен крупнейшим в мире производителем микросхем по контракту. Этот чип был основан на 6-нм техпроцессе EUV и используется в мобильных телефонах, в которых используется этот чип, как более доступная альтернатива Snapdragon 888 SoC от Qualcomm. Последний основан на 5-нм техпроцессе от Samsung.

Недавние слухи предполагают, что американский полупроводниковый гигант выпустит свое новое поколение Snapdragon 895 SoC в начале декабря 2021 года, причем чип также будет основан на 4-нм техпроцессе. Таким образом, грядущий 4-нм процессор MediaTek Dimensity и Snapdragon 895, возможно, могут претендовать на звание первого в мире 4-нм процессора в мире.

Источник — Astera.