MediaTek сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке процессоров

Новый отчет раскрыл глобальный рынок процессоров приложений для смартфонов во втором квартале этого года. Этот отчет показывает, что MediaTek удалось сохранить свое первое место с значительной долей рынка в 38 процентов.

Согласно отчету CounterPoint Research , тайваньский гигант по производству микросхем продолжал лидировать на мировом рынке точек доступа в этом квартале, а его серия Dimensity 700 доминировала на рынке 5G. С другой стороны, Helio P35 и Helio G80 были довольно популярны в сегменте 4G LTE. Этот отчет также отмечает значительный рост MediaTek в последнее время, поскольку последние чипсеты компании Dimensity становятся все более популярными в смартфонах среднего и начального уровня.

Между тем, его конкурент Qualcomm занял второе место с долей рынка 32%. Компания заняла заметную долю рынка благодаря популярности ее процессоров на рынке 5G высокого класса. Кроме того, Apple удалось занять третье место с 15-процентной долей рынка благодаря высокому спросу на ее iPhone 12 и продолжающемуся росту продаж. Samsung и UNISOC заняли четвертое и пятое места с 7 процентами и 5 процентами соответственно. Последний показал высокие результаты в первом полугодии, поскольку он выиграл дизайн с Honor и Realme на рынке смартфонов 4G LTE.